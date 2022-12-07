الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامى» تدين تفجير حافلة بمزار شريف الأفغانية

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، التفجير الذي وقع الثلاثاء، في منطقة مزار شريف - عاصمة إقليم بلخ - شمالي أفغانستان، مستهدفًا حافلة حكومية تقل موظفين بشركة نفط، ما أسفر عن مقتل سبعة منهم وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.

وأكدت المنظمة، في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، موقفها الثابت بشأن الضرورة الملحة لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة، ومنظميها، ومموليها، ورعاتها، وتقديمهم للعدالة، لافتة إلى أن القضاء على الإرهاب في أفغانستان شرط أساسي لتحقيق الاستقرار السياسي في هذا البلد الذي يعاني من العنف، وبدون القضاء على الإرهاب في أفغانستان لا يمكن تحقيق أي تنمية اجتماعية أو اقتصادية هناك.

وأعربت المنظمة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل والكامل للمصابين

 

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فلسفة التعمير

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