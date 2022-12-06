«القابضة للتشييد والتعمير» تشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المياه والصرف الصحى

شاركت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، في فعاليات معرض المؤتمر الدولي Egypt water waste and infrastructure تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية مع الشركات والمصانع الألمانية، وذلك بحضور المهندس هشام أنور أبوالعطا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس نشأت محمد مرسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

وتستهدف الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ العديد من المشروعات خارج مصر تحديدا في عدد من الدول العربية والإفريقية خلال الفترة المقبلة بهدف دعم الموارد المالية للشركات.

وتركز الشركة برئاسة المهندس هشام أبوالعطا، على متابعة كافة المناقصات العالمية التي يتم طرحها من خلال شركاتها التابعة وهو ما ساهم فى حصول شركة مختار إبراهيم المقاولات المصرية على مشروع جديد في أبوظبى، بجانب مشروعات في سلطنة عمان وأخرى في الإمارات العربية والسعودية والكويت، سبق تنفيذها السنوات الماضية، علاوة على قرب انتهاء مشروع طرق خاص بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام في دولة السودان.