الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تامر أمين يهنئ منتخب المغرب بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح

تامر أمين
تامر أمين

هنأ الإعلامي تامر أمين، المنتخب المغربي بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في مونديال كأس العالم قطر 2022، قائلًا: "مليون  ومليار ودشليار مبروك للمغرب، 6 ديسمبر 2022 يوم تاريخي للكرة العربية والمغربية". 

وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار: "كنا اليوم نشاهد المباراة بقلوب مصرية مغربية، لا أعتقد أنه يوجد مواطن مغربي كان يتفرج على المباراة بحماس وتوتر أكثر مني، كنا نفس المستوى ونفس الحماس".

وتابع: "عندما وصلنا لضربات الجزاء كنت في منتهى القلق لدرجة أنني خفت على نفسي من كثرة الضغط، لأني مبتلى بمرض الضغط، وكان اللي حواليا قلقين عليا خاصة في مرحلة ضربات الجزاء". 

وأردف: "أبطال ولعيبة المغرب لم يسمحوا لنا بالضغط والقلق كثيرًا، منذ بداية ضربات الجزاء وتوجد حالة من التسيد المغربي، حيث الدقة في تسديد ضربات الجزاء المغربية،  وحائط الصد المنيع المسمى ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، ضلمها ميه ونور على لعيبة  المنتخب الإسباني لدرجة أنه لم يأتوا بولا ضربة جزاء".

وأكمل: "إنت متخيل إن المنتخب الإسباني لم يستطع أن يهز شباك المنتخب المغربي خلال الـ 120 دقيقة، ولا في ضربات الجزاء". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

منتجات التموين تتصدر معرض «فوود أفريكا» للصناعات الغذائية

رفع 85 طن مخلفات وإزالة حالتي تعد على أراضي زراعية بالمنيا (صور)

لسد العجز.. محافظ مطروح يوجه بتكثيف عمل سيارات المياه على مدار الساعة

قصر الأمير محمد على فى المنيل.. هنا الجمال المصرى

تحركات مكثفة للمحامين والمهندسين لإلغاء الفاتورة الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية