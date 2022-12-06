تامر أمين يهنئ منتخب المغرب بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح

هنأ الإعلامي تامر أمين، المنتخب المغربي بفوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح في مونديال كأس العالم قطر 2022، قائلًا: "مليون ومليار ودشليار مبروك للمغرب، 6 ديسمبر 2022 يوم تاريخي للكرة العربية والمغربية".

وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار: "كنا اليوم نشاهد المباراة بقلوب مصرية مغربية، لا أعتقد أنه يوجد مواطن مغربي كان يتفرج على المباراة بحماس وتوتر أكثر مني، كنا نفس المستوى ونفس الحماس".

وتابع: "عندما وصلنا لضربات الجزاء كنت في منتهى القلق لدرجة أنني خفت على نفسي من كثرة الضغط، لأني مبتلى بمرض الضغط، وكان اللي حواليا قلقين عليا خاصة في مرحلة ضربات الجزاء".

وأردف: "أبطال ولعيبة المغرب لم يسمحوا لنا بالضغط والقلق كثيرًا، منذ بداية ضربات الجزاء وتوجد حالة من التسيد المغربي، حيث الدقة في تسديد ضربات الجزاء المغربية، وحائط الصد المنيع المسمى ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، ضلمها ميه ونور على لعيبة المنتخب الإسباني لدرجة أنه لم يأتوا بولا ضربة جزاء".

وأكمل: "إنت متخيل إن المنتخب الإسباني لم يستطع أن يهز شباك المنتخب المغربي خلال الـ 120 دقيقة، ولا في ضربات الجزاء".