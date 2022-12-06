الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ياسين بونو بعد التأهل التاريخي: «مشوارنا لم ينتهي هنا»

منتخب المغرب
منتخب المغرب

عبّر ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، عن سعادته العامرة بالتأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022، مؤكدًا بأن مسيرتهم لم تنتهي هنا على حد قوله.

وتأهل منتخب المغرب لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره التاريخي على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3 ركلات لصفر، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وقال بونو في تصريحات تليفزيونية بعد الانتصار التاريخي: “مسيرتنا لم تنتهي هنا، نحن صنعنا تاريخًا يليق ببلادنا وفريقنا الذي بذل جهدا كبيرًا منذ اللحظة الأول”.

وأضاف: "حينما أتينا إلى هنا كان هدفنا الانتصار وتحقيق انجاز للكرة المغربية في المونديال، اليوم التفوق كان بفضل المجموعة كلها، الجميع قاتل ولعب بتركيز شديد وكنا الأحق بالانتصار".

واختتم: "إسبانيا فريق قوي جدا يضم لاعبين من طراز كبير ومدرب رائع لكننا كنا جاهزين سنحتفل الليلة وغدا نبدأ العمل على انتصار جديد وتاريخ جديد، نطمع في خطوة آخرى

وكشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، عن الفائز بجائزة رجل مباراة المغرب وإسبانيا، في دور الـ16 للمسابقة.

وفاز ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي المغرب وإسبانيا، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

ياسين بونو ظفر بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة منتخب المغرب أمام إسبانيا التي جمعت المنتخبين، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور، حيث تصدى لـ 3 ركلات ترجيحية.
 

بونو ياسين بونو كأس العالم 2022 المغرب اسبانيا

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