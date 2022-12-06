ياسين بونو رجل مباراة المغرب وإسبانيا فى كأس العالم 2022

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، عن الفائز بجائزة رجل مباراة المغرب وإسبانيا، في دور الـ16 للمسابقة.

وفاز منتخب المغرب على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3 ركلات مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المدينة التعليمية، بعد التعادل السلبي بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي، بدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب المغرب لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، في إنجاز تاريخي كأول منتخب عربي يحقق ذلك الإنجاز، ورابع منتخب أفريقي.

وفاز ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي المغرب وإسبانيا، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

ياسين بونو ظفر بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة منتخب المغرب أمام إسبانيا التي جمعت المنتخبين، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور، حيث تصدى لـ3 ركلات ترجيحية.

وبتصديات بونو تمكن منتخب المغرب من حجز مقعد في دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 كسابع المنتخبات المتأهلة، في انتظار الفائز من موقعة البرتغال ضد سويسرا.

وفي ركلات الترجيح، سجل عبدالحميد صابيري للمغرب، أعقبه بابلو سارابيا بإهدار الركلة الأولى لإسبانيا بتسديدها في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش ثاني ركلات المغرب، فيما تصدى ياسين بونو للركلة الجزائية المُسددة من كارلوس سولير.

وتصدى يوناي سيمون للركلة الجزائية المُسددة من بدر بانون، أعقبه ياسين بونو بالتصدي للركلة الثالثة من سرجيو بوسكيتس

وسدد أشرف حكيمي الركلة الرابعة للمغرب، ليقود بلاده لدور ربع النهائي.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي ورابع منتخب أفريقي يتأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم على مر التاريخ.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بصفته متصدرًا للمجموعة السادسة.