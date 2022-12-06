الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بوسكيتس: خسرنا من المغرب بسبب الحظ وكنا نستحق التأهل

سيرجيو بوسكيتس
سيرجيو بوسكيتس

عبر سيرجيو بوسكيتس، قائد منتخب إسبانيا، عن حزنه لمغادرة بلاده بطولة كأس العالم 2022، مؤكدًا أنهم كانوا يستحقون التأهل عوضًا عن المغرب.

وتأهل منتخب المغرب لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره التاريخي على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3 ركلات لصفر، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وأهدر سيرجيو بوسكيتس الركلة الثالثة لمنتخب إسبانيا والتي تصدى لها ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب ببراعة.

وقال بوسكيتس في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: "خسرنا من المغرب بسبب الحظ، عشنا ليلة صعبة ومعقدة وقاسية، علينا أن ننهض ونعود ونفكر في المستقبل".

وأضاف: "المغرب لم يكن الطرف الأفضل لكنه فاز بالتوفيق.. كنا نستحق التأهل، كانت مباراة صعبة، كان من الصعب اختراق الدفاع".

وأردف: "حاولنا البحث عن مساحات والوصول لمرماهم، كانت لدينا كرة في القائم في آخر دقيقة، خرجنا من البطولة بصورة قاسية، كان بمقدورنا خطف المباراة ولعبنا بشكل رائع لكن هذه هي كرة القدم لا تعطيك دائمًا".

يُذكر أن سيرجيو بوسكيتس كان أحد المُتوجين مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم 2010 والتي أُقيمت بدولة جنوب إفريقيا، كما تُوج معهم بيورو 2012.

وفي ركلات الترجيح، سجل عبدالحميد صابري للمغرب، أعقبه بابلو سارابيا بإهدار الركلة الأولى لإسبانيا بتسديدها في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش ثاني ركلات المغرب، فيما تصدى ياسين بونو للركلة الجزائية المُسددة من كارلوس سولير.

وتصدى يوناي سيمون للركلة الجزائية المُسددة من بدر بانون، أعقبه ياسين بونو بالتصدي للركلة الثالثة من سرجيو بوسكيتس.

وسدد أشرف حكيمي الركلة الرابعة للمغرب، ليقود بلاده لدور ربع النهائي.

وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي ورابع منتخب إفريقي يتأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم على مر التاريخ.

بوسكيتس سيرجيو بوسكيتس اسبانيا كأس العالم 2022 المغرب

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