نشوب حريق وانهيار نصف عقار بكرموز الإسكندرية

شهدت منطقة كرموز غرب الإسكندرية نشوب حريق بعشش أعلى عقار قديم، ما أدى إلى انهيار نصف العقار، دون وقوع وفيات أو إصابات.

وتلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إشارة من غرفة عمليات المحافظة اليوم، تفيد بنشوب حريق بشقة في ٣٢ شارع المؤيد كرموز تابع لحي غرب.

وذكر بيان صادر عن مديرية التضامن أنه قد وجهت مريم رفعت، مسئول الإغاثة بالمديرية، البلاغ إلى أمل عبدالفتاح، مدير إدارة غرب الاجتماعية، وفق تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة، مدير المديرية.

وقام فريق الإغاثة بإدارة غرب الاجتماعية المكون من سحر علي وأمينة رأفت بالتوجه على الفور إلى موقع البلاغ للمعاينة.

ومن خلال الحصر والمعاينة تبين أن العقار أرضي و3 أدوار، والدور الثالث مكون من عشش، واندلع الحريق بالعشش وأثناء الإطفاء انهار نصف العقار من الخلف.

وتبين أن العقار تقيم فيه ٣ أسر بواقع ٨ أفراد، وجار عمل محضر الشرطة واستكمال المستندات لصرف مساعدة الإعاشة وخسائر الممتلكات وفقا للوائح والقوانين.