بعد الفوز على إسبانيا.. موعد مباراة المغرب المقبلة في ربع نهائى المونديال

تترقب جماهير الكرة العربية بصفة عامة والمغربية بصفة خاصة، موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة بكأس العالم، بفارع الصبر، حيث أصبح الآن يتصدر موقع البحث على جوجل.

يأتي ذلك عقب الإنجاز التاريخي والفريد من نوعه، الذى من الصعب تكراره مجددًا الفترة المقبلة، الذي حققه أسود الأطلسي بالصعود إلى دور ربع النهائي من مونديال "قطر 2022" بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيج فى المباراة إلتي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء فى دور الـ 16.

موعد مباراة المغرب المقبلة بربع نهائي كأس العالم

ستقام مواجهة المغرب المقبلة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم «قطر 2022»، مساء السبت القادم، في تمام الخامسة، على «ستاد الثمامة».

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المغربي الفائز من مواجهة الليلة، التي ستنطلق في تمام التاسعة مساء، على ملعب استاد لوسيل، بين منتخبي البرتغال وسويسرا، في ختام منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم.

ويذكر أن المنتخب المغربي قد حقق إنجازًا تاريخيًا وفريدًا، وتمكن من خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا بقطر، على حساب منتخب إسبانيا، المرشح بقوة لحصد اللقب، وذلك عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية 3-0، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

سجل ضربات جزاء أسود الأطلسي، عبدالحميد صابيري، أعقبه بابلو سارابيا بإهدار الركلة الأولى لإسبانيا بتسديدها في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش ثاني ركلات المغرب، فيما تصدى ياسين بونو للركلة الجزائية المُسددة من كارلوس سولير.

وتصدى يوناي سيمون للركلة الجزائية المُسددة من بدر بانون، أعقبه ياسين بونو بالتصدي للركلة الثالثة من سرجيو بوسكيتس، وسدد حكيم زياش الركلة الرابعة للمغرب، ليقود بلاده لدور ربع النهائي.

وتعد هذه المشاركة هي السادسة للمنتخب المغربي في تاريخ مشاركاته بالمونديال، حيث يعد أول منتخب عربي يتمكن من الوصول إلى دور الثمانية من الحدث العالمي منذ انطلاقه عام 1930 بأوروجواي.