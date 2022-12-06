الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمين عبدالعزيز تهنئ منتخب المغرب بفوزه على نظيره الإسباني

ياسمين
ياسمين

هنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز، المنتخب المغربي بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح.

ونشرت ياسمين صورة للمنتخب المغربي عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتبت: "مبروك للمغرب".

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المغربي بفضل حارسه العملاق ياسين بونو ليفوز أسود الأطلس 3-صفر.

ونجحت المغرب في أن تتأهل لدور الـ 16 بعد أن حققت الفوز على كلًا من منتخب بلجيكا وكندا، وتعادلت أمام كرواتيا لتحتل بذلك قمة مجموعتها برصيد 7 نقاط لتلعب المغرب وإسبانيا أولى مبارياتهم في مواجهات دور الـ 16.

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