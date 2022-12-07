مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

يبحث الكثير من المصلين على مواقيت الصلاة بشكل دائم من خلال مواقع البحث والإنترنت لأداء فريضة يومهم والتأكد من عدم ضياعها خلال العمل.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 7-12-2022

يوفر لكم موقع الدستور مواقيت الصلاة اليوم في مصر في عدد من المحافظات والتي تختلف في كل محافظة لعدة دقائق عن الأخرى حتى تكونوا على دراية تامة بمواقيت الصلاة في المحافظة الموجود بها.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة الأربعاء 7 ديسمبر 2022

صلاة الفجر 5:05 ص

الشروق 6:37 ص

صلاة الظهر 11:46 ص

صلاة العصر 2:36 م

صلاة المغرب 4:55 م

صلاة العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية الأربعاء 7 ديسمبر 2022

صلاة الفجر 5:12 ص

الشروق 6:45 ص

صلاة الظهر 11:51 ص

صلاة العصر 2:39 م

صلاة المغرب 4:58 م

صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

صلاة الفجر 5:07 ص

الشروق 6:39 ص

صلاة الظهر 11:47 ص

صلاة العصر 2:37 م

صلاة المغرب 4:56 م

صلاة العشاء 6:18 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

صلاة الفجر 5:03 ص

الشروق 6:33 ص

صلاة الظهر 11:48 ص

صلاة العصر 2:43 م

صلاة المغرب 5:02 م

صلاة العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

صلاة الفجر 5:27 ص

الشروق 6:54 ص

صلاة الظهر 12:15 م

صلاة العصر 3:17 م

صلاة المغرب 5:37 م

صلاة العشاء 6:55 م

مواقيت الصلاة اليوم في الغربية

صلاة الفجر 5:06 ص

الشروق 6:39 ص

صلاة الظهر 11:46 ص

صلاة العصر 2:34 م

صلاة المغرب 4:53 م

صلاة العشاء 6:16 م

مواقيت الصلاة اليوم في الإسماعيلية

صلاة الفجر 5:01 ص

الشروق 6:34 ص

صلاة الظهر 11:42 ص

صلاة العصر 2:31م

صلاة المغرب 4:50 م

صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة اليوم في بور سعيد

صلاة الفجر 5:02 ص

الشروق 6:35 ص

صلاة الظهر 11:42 ص

صلاة العصر 2:29 م

صلاة المغرب 4:48 م

صلاة العشاء 6:12 م