الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المغرب يفرض التعادل على إسبانيا ويلجآن للأشواط الإضافية

المغرب وإسبانيا
المغرب وإسبانيا

فرض منتخب المغرب التعادل السلبي على إسبانيا، في المباراة التي جمعتهما على استاد المدينة التعليمية،  ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

الشوط الأول شهد تكافؤًا في اللعب بين المنتخبين، واعتمد لاعبو منتخب إسبانيا على الضغط المتقدم على لاعبي المغرب.

وفي الدقيقة 27، تلقى ماركو أسنسيو كرة طولية في الجهة اليسرى، ليطلق تسديدة قوية بيسراه، جاورت القائم الأيسر لمرمى ياسين بونو.

وفي الدقيقة 33، أطلق نصير مزراوي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها يوناي سيمون وأمسك بها قبل أن يلحقها يوسف النصيري.

وفي الدقيقة 42، راوغ يوسف بوفال دفاعات إسبانيا من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس نايف أكرد، لكن تسديدته علت المرمى.

وفي الشوط الثاني، تبادل المنتخبان السيطرة، دون تهديد أي من المرميين.

وفي آخر الدقائق، كثف لاعبو منتخب إسبانيا محاولاتهم لتسجيل هدف التقدم، لكن صلادة المغرب ودفاعاتهم حالت دون ذلك.

وفي الدقيقة 95، تصدى ياسين بونو لركلة حرة مباشرة من داني أولمو، ليتجه بالمباراة للأشواط الإضافية.

تشكيل إسبانيا لمباراة المغرب بكأس العالم 2022 

ويقود ماركو أسنسيو، وداني أولمو هجوم إسبانيا في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، رودري، أيمريك لابورتي، جوردي ألبا.

وسط الملعب:  سرجيو بوسكيتس، جافي، بيدري.

الهجوم: فيران توريس، ماركو أسنسيو، داني أولمو.

فيما جاءت دكة بدلاء منتخب إسبانيا على النحو الآتي: روبيرت سانشيز، دافيد رايا، باو توريس، إيريك جارسيا، هوجو جيامون، داني كارفخال، سيزار أزبيليكويتا، أليكس بالدي، كوكي، كارلوس سولير، نيكو ويليامز، جيريمي بينو، بابلو سارابيا، أنسو فاتي، ألفارو موراتا. 

تشكيل المغرب لمباراة إسبانيا بكأس العالم 2022

فيما سيدخل منتخب المغرب المباراة بالتشكيل الآتي:

وجاء تشكيل المغرب على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير مزراوي.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، آدم أوناجي، سفيان أملاح.

الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "عبدالرازق حمدالله، أنس زعروري، إلكاجوي، يحيى جبران، بدر بانون، عبدالصمد الزلزولي، جواد ياميق، أحمد رضا التكناوتي، بلال الخنوس، أشرف داري، إلياس شاير، يحيى عطية الله، زكرياء أبوخليل".

ويسعى المنتخب المغربي لمواصلة رحلة المفاجآت التي بدأها بالتأهل على صدارة مجموعته على حساب منتخبي كرواتيا وبلجيكا، وتحقيق فوز صادم يمنحهم بطاقة العبور للدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

ويتسلح المنتخب الإسباني بالحالة الفنية المميزة التي ظهر عليها هجومه خلال دور المجموعات، بالإضافة إلى قدرة لاعبي وسط الملعب على فرض سيطرتهم على مجريات اللعب وإدارة المباراة بالشكل الذي يريده لويس إنريكي، بينما سيعتمد وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال الضغط المتقدم الذي سيطبقه منتخب إسبانيا.

المغرب اسبانيا كأس العالم بوفال سيمون

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