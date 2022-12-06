أول صورة لنادين الراسي وقت خضوعها لعملية تجميل بعد رحيل شقيقها

صدمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، متابعيها بأحدث ظهور لها بعد رحيل شقيقها الفنان جورج الراسي، والذي رحل عن عالمنا يوم 28 أغسطس في حادث سير خطير على الحدود السورية اللبنانية.

نادين الراسي وطبيبها

ونشرت نادين الراسي، صورة حديثة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، كشفت عن خضوعها لعملية تجميل في وجهها وبالأخص نفخ الشفتين الأمر الذي عرضها للكثير من الانتقادات خاصة أنها مازالت ترتدي ملابس الحداد على شقيقها.

كما تم تداول صورة جديدة لنادين الراسي، وهي برفقة طبيبها الخاص وقت خضوعها لعملية نفخ الشفاة والتي تسببت في تغير ملامحها بشكل كبير وحولتها لنسخة ثانية عن الفنانة اللبنانية مايا دياب.

نادين الراسي

وفاة جورج الراسي

ورحل الفنان اللبناني جورج الراسي، عن عمر يناهز الـ39 عامًا، بعد تعرضه لحادث خلال عودته من إحياء حفل غنائي في سوريا برفقة زينة المرعبي، مسئولة صفحاته الإلكترونية.

وذكر الأمن العام أن الحادث كان قضاء وقدرًا نتيجة لعدم إنارة الأوتوستراد الدولي، وغياب أدنى مقومات السلامة المرورية بين نقطتي المصنع السوري واللبناني.

كما جاء في تقرير الطب الشرعي أن الجثة سليمة وهناك كسور في القفص الصدري والرأس، والعظم مطحون في إحدى قدميه، نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بقوّة بالحاجز الوسطي على الطريق بين الحدود اللبنانية والسورية.