محافظ بني سويف: المرأة المصرية ركيزة أساسية فى خطة الدولة التنموية

أكد د.محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، أن المرأة المصرية ركيزة أساسية فى خطة الدولة التنموية، مشيراُ إلى أن الدولة المصرية، قد قامت على مدار السنوات القليلة الماضية فى عهد الرئيس السيسى، خطوات غير مسبوقة فى دعم وتفعيل وتعظيم دور المرأة المصرية فى شتى المجالات، باعتبارها شريكاً أساسياً وركيزة داعمة لجهود تحقيق التنمية المنشودة، التي تعمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيقها.

وثمن محافظ بنى سويف، الجهود والأنشطة المتعددة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة فى مجال خدمة قضايا المرأة، "تحت قيادة الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس" والتى تنوعت فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا ، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها اللائقة فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بحضور نرمين محمود مقررة الفرع ، وأعضاء المجلس لمناقشة واستعراض جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية ، والعمل على تعزيز دور المجلس لتمكين المراة، وتعظيم الاستفادة من جهود وأنشطة ومبادرة المجلس في دعم خطة المحافظة التنموية والخدمية والمشاركة في الجوانب التوعوية بالقضايا والملفات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة ودورها في المجتمع

خلال الاجتماع استعرضت نرمين عدداً من الجهود والأانشطة والمبادرة التى نفذها فرع المجلس بالمحافظة فى العديد من المجالات التى استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتوفير الحماية ومواجهة الظواهر السلبية وتصحيح بعض السلوكيات والأفكار المغلوطة عن بعض القضايا وغيرها من الملفات والقضايا التي تعزز من دور المراة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة من خلال وضع وتنفيذ الآليات الداعمة والأنشطة والمبادرات التي تعزز من دورها في المجتمع ومشاركتها الإيجابية والفعالة في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

أكد المحافظ أهمية تكثيف جهود فرع المجلس وتعزيز التعاون مع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية ، للمشاركة الفعالية في تنفيذ خطط الدولة خاصة في مجال مواجهة الزيادة السكانية ، وتكثيف الحملات التوعوية التي تستهدف كافة الفئات والمناطق على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لبناء وتشكيل الوعي السليم لدى المجتمع بالتوازي مع ما تبذله الدولة وتنفذه من مشروعات عملاقة في البنية التحتية والمرافق ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة ، من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والميدانية واللقاءات الجماهيرية والفعاليات الرياضية والثقافية وقوافل سكانية للمساهمة في جهود الدولة في هذا الاتجاه.