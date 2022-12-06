الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف: المرأة المصرية ركيزة أساسية فى خطة الدولة التنموية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكد د.محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، أن المرأة المصرية ركيزة أساسية فى خطة الدولة التنموية، مشيراُ إلى أن الدولة المصرية، قد قامت على مدار السنوات القليلة الماضية فى عهد الرئيس السيسى، خطوات غير مسبوقة فى دعم وتفعيل وتعظيم دور المرأة المصرية فى شتى المجالات، باعتبارها شريكاً أساسياً وركيزة داعمة لجهود تحقيق التنمية المنشودة، التي تعمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيقها.

وثمن محافظ بنى سويف، الجهود والأنشطة المتعددة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة فى مجال خدمة قضايا المرأة، "تحت قيادة الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس" والتى تنوعت فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحى وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا ، مؤكداً على أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها اللائقة فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس القومي للمرأة  ببني سويف، بحضور نرمين محمود مقررة الفرع ، وأعضاء المجلس  لمناقشة واستعراض جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية ، والعمل على تعزيز دور المجلس لتمكين المراة، وتعظيم الاستفادة من جهود وأنشطة ومبادرة المجلس في دعم خطة المحافظة التنموية والخدمية والمشاركة في الجوانب التوعوية بالقضايا والملفات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة ودورها في المجتمع

خلال الاجتماع استعرضت نرمين عدداً من الجهود والأانشطة والمبادرة التى نفذها فرع المجلس بالمحافظة فى العديد من المجالات التى استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في الجوانب  الاجتماعية والصحية والاقتصادية وتوفير الحماية ومواجهة الظواهر السلبية وتصحيح بعض السلوكيات والأفكار المغلوطة عن بعض القضايا وغيرها من الملفات والقضايا التي تعزز من دور المراة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة من خلال وضع وتنفيذ الآليات الداعمة والأنشطة والمبادرات التي تعزز من دورها في المجتمع  ومشاركتها الإيجابية والفعالة  في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

أكد المحافظ أهمية تكثيف جهود فرع المجلس وتعزيز التعاون مع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية ، للمشاركة الفعالية في تنفيذ خطط الدولة خاصة في مجال مواجهة الزيادة السكانية ، وتكثيف الحملات التوعوية التي تستهدف كافة الفئات والمناطق على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لبناء وتشكيل الوعي السليم لدى المجتمع بالتوازي مع ما تبذله الدولة وتنفذه من مشروعات عملاقة في البنية التحتية والمرافق ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة ، من خلال تنفيذ حزمة من الفعاليات والأنشطة الإعلامية والميدانية واللقاءات الجماهيرية والفعاليات الرياضية والثقافية وقوافل سكانية للمساهمة في جهود الدولة في هذا الاتجاه.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجلس القومي للمرأة بني سويف مراكز ومدن المحافظة تمكين المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

الذهب ينخفض 200 جنيه.. و«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

تحذير من «الدواء» بشأن استعمال أدوية السكر لعلاج السمنة أو فقدان الوزن

أبناء جورج كلوني وأمل علم الدين.. اهتمامات مبكرة بحقوق الإنسان وإعجاب بوالدهم

«تشارلي» تصل مدارس العمرانية.. طالبة تحاول قطع شرايينها و«التعليم» توضح

غرامة 100 ألف جنيه.. المشدد 6 سنوات لـ«ديلر» حشيش في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية