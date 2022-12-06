شوط أول سلبى بين إسبانيا والمغرب فى كأس العالم 2022

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة إسبانيا والمغرب ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

الشوط الأول شهد تكافؤا في اللعب بين المنتخبين، واعتمد لاعبو منتخب إسبانيا على الضغط المتقدم على لاعبي إسبانيا.

وفي الدقيقة 27، تلقى ماركو أسنسيو كرة طولية في الجهة اليسرى، ليطلق تسديدة قوية بيسراه، جاورت القائم الأيسر لمرمى ياسين بونو.

وفي الدقيقة 33، أطلق نصير مزراوي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها يوناي سيمون وأمسك بها قبل أن يلحقها يوسف النصيري.

وفي الدقيقة 42، راوغ يوسف بوفال دفاعات إسبانيا من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس نايف أكرد، لكن تسديدته علت المرمى.

ويدخل منتخب إسبانيا المباراة بإصرار على هز شباك أسود الأطلس من بداية المباراة وفرض سيطرتهم على الملعب وتجنب حدوث أي مفاجآت.

تشكيل إسبانيا لمباراة المغرب بكأس العالم 2022

ويقود ماركو أسنسيو، وداني أولمو هجوم إسبانيا في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: ماركوس لورينتي، رودري، أيمريك لابورتي، جوردي ألبا.

وسط الملعب: سرجيو بوسكيتس، جافي، بيدري.

الهجوم: فيران توريس، ماركو أسنسيو، داني أولمو.

فيما جاءت دكة بدلاء منتخب إسبانيا على النحو الآتي: روبيرت سانشيز، دافيد رايا، باو توريس، إيريك جارسيا، هوجو جيامون، داني كارفخال، سيزار أزبيليكويتا، أليكس بالدي، كوكي، كارلوس سولير، نيكو ويليامز، جيريمي بينو، بابلو سارابيا، أنسو فاتي، ألفارو موراتا.

تشكيل المغرب لمباراة إسبانيا بكأس العالم 2022

فيما سيدخل منتخب المغرب المباراة بالتشكيل الآتي:

وجاء تشكيل المغرب على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، نصير مزراوي.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، آدم أوناجي، سفيان أملاح.

الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "عبدالرازق حمدالله، أنس زعروري، إلكاجوي، يحيى جبران، بدر بانون، عبدالصمد الزلزولي، جواد ياميق، أحمد رضا التكناوتي، بلال الخنوس، أشرف داري، إلياس شاير، يحيى عطية الله، زكرياء أبوخليل".

ويسعى المنتخب المغربي لمواصلة رحلة المفاجآت التي بدأها بالتأهل على صدارة مجموعته على حساب منتخبي كرواتيا وبلجيكا، وتحقيق فوز صادم يمنحهم بطاقة العبور للدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

ويتسلح المنتخب الإسباني بالحالة الفنية المميزة التي ظهر عليها هجومه خلال دور المجموعات، بالإضافة إلى قدرة لاعبي وسط الملعب على فرض سيطرتهم على مجريات اللعب وإدارة المباراة بالشكل الذي يريده لويس إنريكي، بينما سيعتمد وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي على الهجمات المرتدة السريعة واستغلال الضغط المتقدم الذي سيطبقه منتخب إسبانيا.