إصابة شخصين فى انقلاب سيارة على طريق «الفيوم- القاهرة» الصحراوى

أصيب شخصان، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق القاهرة- الفيوم، الصحراوي، بعد بوابة تحصيل الرسوم، اتجاه الفيوم.



على الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبينت إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.