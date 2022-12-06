هل لقاح «كوفيد 19» يسبب زيادة في حالات النوبات القلبية؟

على الرغم من وصف لقاحات Covid بأنها آمنة وفعالة، لا يستبعد الممارسون الطبيون تمامًا التأثير الخفيف للقاح على صحة القلب.

مع تدفق المزيد من التقارير عن السكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب والأشخاص الأصحاء من أجزاء مختلفة من البلاد، أصبح التأثير المحتمل للقاح Covid على القلب تحت الأضواء مرة أخرى، حتى مع وصف لقاحات Covid بأنها آمنة وفعالة، لا يستبعد الممارسون الطبيون تمامًا التأثير الخفيف للقاح على صحة القلب ومع ذلك، فإنهم يؤكدون أن فائدة اللقاح تفوق بكثير الآثار الجانبية إن وجدت، المشتبه بها على الأشخاص.

انتشر هاشتاج Heartattack على تويتر قبل أيام قليلة بعد سلسلة من الوفيات القلبية المؤسفة - من وفاة العروس بنوبة قلبية خلال حفل فارمالا الخاص بها إلى وفاة سائق حافلة في جبلبور لسكتة قلبية مفاجئة أثناء قيادته للسيارة وفي هذه العملية قتل اثنين آخرين، لم يمض وقت طويل إلى الوراء، انهار رجل في منتصف العمر بينما كان يرقص في حفل زفاف قريبه بينما كان الآخرون ينظرون برعب، يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث بعد كل بضعة أيام وتجعل الناس يتساءلون عما إذا كان Covid أو اللقاح هو السبب وراء الوفيات القلبية المفاجئة.

"في الآونة الأخيرة، رأينا الكثير من الشباب يموتون من النوبات القلبية الحادة والسكتة القلبية على وجه الخصوص أثناء القيام بنشاط بدني مثل الرقص والقيادة وحفلات الزفاف وكل شيء، وقد شوهد هذا خلال ذروة وقت كوفيد أيضًا، عندما كان الكثير من الناس عرض للسكتة القلبية، الآن بعد لقاح Covid أيضًا، شهدنا زيادة في الأحداث القلبية حتى عند الإصابة بشكل أكثر اعتدالًا من عدوى Covid. الموجات التي يحفزها Omicron تكون أخف ولكن لها تأثيرها الخاص، كما تقول الدكتورة فيفيكا كومار، المدير الرئيسي ورئيس مختبرات القسطرة (بان ماكس) - علوم القلب.

"تشير دراستان إلى أنه حتى لو كان شخص ما مصابًا بـ Covid قبل بضع سنوات، فقد يستمر التأثير لفترة أطول من عام ونصف - حتى عامين على الأرجح، نشهد طفرة في الوفيات المفاجئة في القلب والأوعية الدموية وانتهاك عضلة القلب بسبب عقابيل Covid " يقول الدكتور كومار.

هل هناك علاقة بين اللقاح والنوبة القلبية؟

"اللقاح ليس إجابة كاملة حتى الآن لأن اللقاح أدى أيضًا إلى آثار جانبية معينة وتسبب في أحداث قلبية، هناك أشخاص تلقوا لقاحًا فقط وخلال أسبوع أو شه ، رأينا أن المريض أصيب بنوبة قلبية حتى بعد تناوله جرعة معززة، لا توجد إرشادات أخرى أيضًا سواء في عصر أوميكرون الأكثر اعتدالًا، يجب على الأشخاص تناول جرعات معززة أم لا، Covid يؤثر حقًا الآثار الجانبية للقاح أقل شدة ولكن عدوى Covid تسبب أحداثًا متزايدة من أحداث القلب والأوعية الدموية وخاصة السكتة القلبية يضيف الدكتور كومار.

لقاح فايزر مرتبط بحالات نادرة من التهاب عضلة القلب

وفقًا للدكتورة نيها راستوجي باند استشاري الأمراض المعدية بمعهد فورتيس للبحوث التذكاري، جوروجرام، نادرًا ما يرتبط لقاح كوفيد بأي مشاكل قلبية.

“لقاح فايزر مرتبط بحالات نادرة من التهاب عضلة القلب - التهاب وسماكة عضلة القلب ولكن حتى الآن بين مليون مستخدم للقاح - تم العثور على 3-4 حالات وليست قاتلة. للقاح تأثير ضئيل على عدم انتظام ضربات القلب باستثناء التقلبات الخفيفة. في معدل ضربات القلب بعد التطعيم مباشرة وهو أمر نادر ومعتدل بطبيعته ولا يحتاج إلى علاج. مرض كوفيد نفسه يسبب التهابًا وعواقب طويلة الأمد أكثر من اللقاح، كما يقول الدكتور باندا”.

وتضيف أنه لا توجد سكتة قلبية ولا نوبة قلبية في مباراة كرة القدم أو أي حادث قلبية غير مرغوب فيه مرتبط بشكل مباشر بلقاح كوفيد.

أسباب النوبة القلبية عند الشباب

"أمراض القلب - الالتهابات، وأمراض الشرايين التاجية أو حتى النوبات القلبية متعددة العوامل بطبيعتها ولها سمات مختلفة - نمط الحياة، أي الخمول والسمنة والعادات الغذائية، والعامل الثاني المهم - الأمراض المصاحبة الموجودة مسبقًا - مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب الدهون.

العامل المهم الثالث يمكن أن يكون عدوى COVID وعواقبه طويلة المدى، يتسبب كل من متغير دلتا وأوميكرون من COVID في حدوث التهاب خفيف إلى متوسط​​، تجلط - جلطة دموية جنبًا إلى جنب مع التغيرات التدريجية في بنية عضلات القلب وقد لاحظنا بعد COVID مشاكل ومشاكل في القلب.

وبقدر ما لا يعتبر اللقاح أي بيانات قوية تشير إلى حدوث حدث قلبي عكسي أو تغييرات بعد اللقاح، كما يقول الدكتور باندا.