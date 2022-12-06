الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شحن 48390 ألف طن خام كلنكر إلى كوت ديفوار عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

السفينة
السفينة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم عن تواصل تصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية وخاصة أفريقيا عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة فقد استقبل الميناء السفينة CHIOS TRINITY القادمة من اليونان بحمولة كلية بلغت 27989 طن؛ حيث تتم عمليات الشحن، وتحميل 48390 ألف طن من خام الكلنكر وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى كوت ديفوار.

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وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد انتهى من شحن السفينة AQASIA القادمة من قبرص لشحن 3050 طن صودا كاوية وستستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا.

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واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين وتسريع عمليات الشحن على الأرصفة. 

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وتعمل الهيئة دائما على تطوير موانئها التابعة كافة استكمالا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية وتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن العملاقة وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

اتخذت استقبال السفن استكمال استكمالا أفريقيا أرصفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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