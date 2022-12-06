شروط التقدم لمندوب مساعد دفعة 2022 بالجامعات الحكومية

كشف مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، عن مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، ويوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة.

وبدأ سحب ملفات المتقدمين لـ وظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، خلال الفترة من السبت 3 ديسمبر 2023 وتنتهى في 19 ديسمبر، وذلك لخريجي كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وسيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، وبعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذي يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 بالجامعات الحكومية

1 - التقدم للذكور والإناث.

2 - ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3 - ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4 - توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5 - اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6 - وتسحب الملفات للتقديم في تعيينات مجلس الدولة من مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للاطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

7 - وكذلك يشترط تقديم ما يفيد سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى- مصر- القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

والجدير بالذكر، حدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 31 عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.