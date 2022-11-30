الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الدعاية تبدأ غدًا.. آخر التطورات فى الانتخابات الطلابية على مستوى الجامعات والمعاهد

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى

تستعد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، لإعلان الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية على مستوى الجامعات والمعاهد، فيما أفادت مصادر رسمية بالوزارة، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى يتابع الانتخابات وسيرها من خلال تقارير تقدم له يوميًا عن آخر التطورات أو المستجدات. 

 

وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فقد أفادت أنه قد تبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر المقبل غدا الخميس، وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتُجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومُساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المُقبل.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الانتخابات الطلابية تشهد مشاركة كبيرة من جانب الطلاب خلال العام الجامعي الحالي 2022/2023، حيث ترشح 14813 طالبًا و13397 طالبة بإجمالي 28210 طالب وطالبة.

وتتم الانتخابات بمشاركة 27 جامعة حكومية و16 جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية و85 معهدًا في الانتخابات الطلابية خلال هذا العام.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن عاشور كان قد اعتمد جدول انتخابات الاتحادات الطلابية التي تُجرى خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر المُقبل، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات في يوم 24 من شهر نوفمبر الجارى، وسيتم تلقى طلبات الطعون اليوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر، وسيتم فحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر.

جدير بالذكر أنه تتم متابعة الانتخابات من مقر قطاع الأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إقامة مقر لقطاع الأنشطة الطلابية يتبع وزارة التعليم العالي.
 

8 ديسمبر التعليم العالي والبحث العلمي الانتخابات الطلابية الانتخاب الاتحادات الطلابية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى

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