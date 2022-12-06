الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

منسق مشروع مسار العائلة المقدسة: مقصد المسلمين والمسيحيين من مختلف دول العالم

العائلة المقدسة
العائلة المقدسة

قال المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، إن مقصد رحلة العائلة المقدسة لا يُصنف على أنه سياحة دينية بل روحانية، لأن المسلمين والمسيحيين والباحثين من مختلف أنحاء العالم يزورون مواقع العائلة المقدسة، فهي ليست مخصصة لدين معين، وبالتالي يتم رفع الدافع والحافز لزيارة هذه المواقع.

وأضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن رحلة العائلة المقدسة لا تكمن أهميتها سياحيًا فقط بل تطرح قضية جديدة لكل الإنسانية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحفيز الطلب المنفرد للسائح لزيارة تلك الأماكن وذلك يمثل المكسب الأكبر لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة.

- رحلة العائلة المقدسة مرت بـ 25 نقطة معتمدة

وأوضح أن رحلة العائلة المقدسة مرت بـ 25 نقطة معتمدة داخل مصر من سيناء إلى أسيوط، مشيرًا إلى قداسة البابا تواضروس بارك إعلان تطوير مسار العائلة المقدسة وتم وضعه على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأشار المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، إلى أننا قمنا بتنمية النقاط 25 بالتوازي، لافتًا إلى أن البابا تواضروس أرفق خريطة معتمدة بعدد النقاط واتجاهات سير العائلة المقدسة معتمدة من الكنيسة المصرية الوطنية، متابعًا أننا بدأنا العمل على مسار الرحلة التي استمرت لمدة 3 سنوات ونصف من نقطة البداية في رفح حتى أسيوط.

مسار العائلة المقدسة منسق مشروع مختلف دول العالم مقصد مشروع مسار العائلة

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