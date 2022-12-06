الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بضرب والدته في واقعة «ربعي رجلك» عاما

المتهم
المتهم

قضت محكمة جنح فاقوس، الثلاثاء، بمعاقبة راعي أغنام بالحبس لمدة سنة ؛ لاتهامه بالاعتداء بالضرب على والدته المسنة.

وبحسب الفيديو المتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك-، فقد أقدم شاب على الاعتداء على والدته بالضرب لمرتين بواسطة آلة حادة، حيث كان يأمرها بأن تجلس القرفصاء.

وبحسب الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي، يظهر شخص وهو يمسك بآلة حادة في يديه وتجلس أمامه سيدة مسنة على الأرض، قبل أن يتوجه إليها الشخص ويضربها مرتين بالآلة الحادة التي في يديه ويأمرها بجلوس القرفصاء: «ربعي رجلك».

محكمة جنح فافقوس سنة فيديو جلوس القرفصاء المسنة

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