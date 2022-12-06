نواب المنيا لوزير الصناعة: لدينا نحو 220 مصنعًا متوقفًا

وجه النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، عضو مجلس النواب، الدعوة لوزير الصناعة، لزيارة محافظة المنيا، للتعرف على القدرات التي تتمتع بها لإقامة مصانع بها، لاسيما أنها من المحافظات المحرومة من التوسع في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.

وطالب النائب بضرورة كشف خطة الحكومة بشأن إجراءات تشغيل المصانع المتوقفة بمحافظة المنيا، وعلى مستوى الجمهورية، مشيرا إلى مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج التي كنا نتباهى بها أمام العالم.

وشدد أبوزيد على ضرورة إنشاء مصانع جديدة لدعم المنتج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب، قائلا: «هناك حملة ماجستير ودكتوراه يشتغلوا عمال، وعلينا استغلال هذه الطاقات».

وكشف عن أن محافظة المنيا بها مساحات شاسعة صالحة لإنشاء مدن صناعية، لافتا إلى مدينة ملوي الجديدة، حيث تم بناء عمارات سكنية إلا أنه حتى الآن لا أحد يعلم موقفها.

ولفت إلى أنه كان مقررا إنشاء منطقة صناعية في مدينة ملوي، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء عملي، مطالبا بضرورة التحرك واتخاذ اللازم بشأنها.

ووجه النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، اتهامات لمحافظ المنيا، قائلا: "عندنا محافظ طارد لكل المستثمرين"، مشيرا إلى أن المنيا بها ما يقرب من 220 مصنعا متوقفا.

وأكد أنه على مدار 4 سنوات لم يتم إنشاء أو تشغيل مصانع في محافظة المنيا على يد المحافظ الحالي، قائلا: «ليت كل المحافظين الفاشلين يرحلون».

وأكد رياض عبدالستار أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة في دعم القطاع الصناعي، إلا أن بعض المحافظين ليسوا على المستوى المطلوب.

وشدد النائب على ضرورة العمل من أجل حل كافة إشكاليات المصانع المتوقفة في محافظة المنيا، من أجل توفير فرص عمل للشباب، وحل مشاكل البطالة.