الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بولاق الدكرور القديمة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حي بولاق الدكرور، ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتشمل أعمال صيانات ولحامات لخطوط بشوارع (كمال شحاته مع فاروق حرب و6 أكتوبر- على خليل مع همفرس).

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن الأعمال ستستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ في الساعة 11 مساء الجمعة الموافق 9/12/2022 حتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 10/12/2022.

والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (بولاق الدكرور القديمة المربع المحصور ابتداء من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي شركة المياه والشرب الصحي بالجيزة بضرورة الالتزام بالمدة المعلنة للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الأعمال، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن (125).

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تاجر ذهب يفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض الأسعار

الأحد.. وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة

ضبط 4 أطنان لحوم قبل البيع بأزيد من السعر فى المنوفية

«التوعية الأسرية والمجتمعية».. لقاء حوارى مفتوح بجامعة أسوان

الكرملين يعلن شروط روسيا لتسوية الحرب الأوكرانية

أهالى مريض يتعدون على طبيب و4 ممرضين وفرد أمن بمستشفى إيتاى البارود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟