قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بولاق الدكرور القديمة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حي بولاق الدكرور، ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتشمل أعمال صيانات ولحامات لخطوط بشوارع (كمال شحاته مع فاروق حرب و6 أكتوبر- على خليل مع همفرس).

ونوهت محافظة الجيزة إلى أن الأعمال ستستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ في الساعة 11 مساء الجمعة الموافق 9/12/2022 حتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 10/12/2022.

والمناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (بولاق الدكرور القديمة المربع المحصور ابتداء من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي شركة المياه والشرب الصحي بالجيزة بضرورة الالتزام بالمدة المعلنة للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الأعمال، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن (125).