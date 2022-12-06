الكونجرس الأمريكي: نظام كييف استبدادي ودعم واشنطن له غير أخلاقي

وصف عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري «بول جوسار»، اليوم، دعم واشنطن لقوات كييف بأنه غير أخلاقي.

كما أدان غوسار قصف قوات كييف لكنيسة ميلاد المسيح في دونيتسك، مؤكدا أن نظام كييف استبدادي، وأن دعم واشنطن له غير أخلاقي.

وقال غوسار فى تغريدة له عبر تويتر: «أنا مؤيد للسلام، وأرفض تفجير الكنائس، نظام كييف يتحول إلى نظام نازي استبدادي، واستمرار الولايات المتحدة في دعمه غير أخلاقي، فالموت لا يتوقف».

واستهدفت قوات كييف أمس الاثنين، مدينة دونيستك بقصف صاروخي، أسفر عن اشتعال النيران في منزلين، وتضرر كنيسة ميلاد المسيح.

يذكر أن غوسار، تقدم في نهاية أكتوبر الماضي، بمبادرة دعا فيها الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للتفاوض حول تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية في مدينة فينيكس التابعة لولاية أريزونا، وتعهد بالتصويت ضد جميع المبادرات الداعمة لنظام كييف.

قوات كييف تقصف مدينة دونيتسك

والإثنين، أفادت وكالة نوفوستي باشتعال النيران في منزلين وسط دونيتسك بعد هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد المنزلين تشغله وكالة خدمات جنائزية.

وأضافت الوكالة الروسية أن كنيسة ميلاد المسيح في دونيتسك تضررت جراء القصف الأوكراني.

وفى السياق ذاته، قال المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل الخاصة بجرائم الحرب الأوكرانية، في وقت سابق أن القوات الأوكرانية أطلقت في الليلة الماضية 10 صواريخ من أنظمة غراد الصاروخية على منطقة فوروشيلوفسكي وسط دونيتسك.