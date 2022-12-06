تعرف على الأسعار الاسترشادية للأسمنت تسليم أرض المصنع اليوم

يمثل قطاع مواد البناء أحد أهم القطاعات الرئيسية في الصناعة الوطنية بمصر، حيث يساهم بحوالي ربع الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، هذا بالإضافة إلى تغطية السوق المحلي بالمنتجات المستخدمة في قطاع البناء والتشييد.

وتقدم «الدستور» بيانا بأسعار الأسمنت كأحد أهم المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات المصرية بمختلف أنواعه وفقا لأحدث أسعار الجملة.

وشهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية استقرارا بعد الارتفاعات التي شهدتها عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف، فضلا عن إعلان الحكومة زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمنت.



يرصد "الدستور " في التقرير التالي أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع، والتي ترتفع للمستهلك بسبب تكلفة النولون والشحن.

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1650 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1615 جنيها.

سجل طن أسمنت العسكري بنى سويف 1525 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 1530 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1650 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الممتاز إلى 1520 جنيها.

تفاصيل سعر أنواع الجبس

سجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

وصل طن جبس المعمار إلى 690 جنيها.

سعر طن جبس العامرية وصل إلى 650 جنيها.

انواع الاسمنت الابيض والمقاوم للملوحة

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2500 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2500 جنيه.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 1670 جنيها.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 1680 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدي المقاوم للملوحة وصل إلى 1755 جنيها.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1670 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1130 جنيها.. والواحة المخلوط وصل إلى 1190 جنيها.

5 عوامل وراء ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت أهمها تضرر أسواق البليت العالمية وهي المادة الخام التي تدخل في صناعة الحديد وبالتالي ارتفاع أسعارها يسبب بتداعيات الحرب الروسية الأوكراني، فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وتضرر سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة الشحن البحري، والنقل البحري بشكل عام.

من العوامل أيضا نقص المعروض، وزيادة الطلب، مضيفا أن العقوبات الغربية من أمريكا وحلفاؤها على روسيا والتي تجاوزت 10 آلاف عقوبة تسبب في رفع أسعار الطاقة بجميع أنواعها كالفحم، والمازوت، والغاز الطبيعي، والتي تعتمد عليها صناعة الأسمنت بشكل كثيف حيث تمثل تكلفة الطاقة بها من 50 إلى %60 من تكلفة المنتج النهائي.