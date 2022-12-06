الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

التأخيرات المتوقعة ومواعيد القطارات اليوم المكيفة

القطارات
القطارات

يرصد لكم "الدستور" في تقريرة اليومي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء المكيف، حيث كشفت هيئة السكك الحديدية، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم، نظرًا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2022

أولاً: خط (القاهرة / الإسكندرية)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة.

ثانياً: خط (القاهرة / السد العالي)
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

- (القاهرة / أسيوط) مدة 100 دقيقة.

- (أسيوط / أسوان) مدة 50 دقيقة.

ثالثاً : خط (بنها / بورسعيد)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 120 دقيقة.

رابعاً: خط (طنطا / المنصورة / دمياط)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.

خامسا : خط (قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة)
متوسط تأخيرات القطارات مدة 60 دقيقة.

مواعيد القطارات اليوم المكيفة على خط (القاهرة - الإسكندرية):

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.35  عصرا .

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.10 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 مساءا .

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساءا.

قطار رقم 927 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

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مواعيد القطارات اليوم المكيفة على خط (الإسكندرية - القاهرة )

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الاسكندرية طنطا موعد قيامة الساعة 22.00 مساءا .

مواعيد القطارات اليوم المكيفة على خط (القاهرة - أسوان )

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا .

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساءا.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

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وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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