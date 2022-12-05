الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تأخيرات القطارات وصلت لـ130 دقيقة اليوم بخط إسكندرية - القاهرة

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الاثنين، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 130 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة  ٩٠ دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.

السكة الحديد تأخيرات القطارات وصلت ل ١٣٠ دقيقة اليوم بخط اسكندرية - القاهرة وصلت ل ١٣٠ دقيقة اليوم بخط اسكندرية - القاهرة تأخيرات القطارات السكة الحديد بخط اسكندرية - القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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