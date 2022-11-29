الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المترو»: المواطنون يساعدون الباعة الجائلين على التواجد داخل العربات

المترو
المترو
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قالت مصادر بشركة المترو لتشغيل الخطين الأول والثاني إن هناك تعليمات مشددة من قبل رئيس الشركة بشأن تشديد الرقابة على الباعة الجائلين وعدم السماح لهم بالتجول داخل الخطين.

أضافت المصادر، لـ"الدستور"، أنه سيتم تشديد الرقابة على تواجد الباعة الجائلين داخل الخط الأول للمترو "المرج - حلوان"، وكذلك الخط الثاني للمترو "شبرا - المنيب"، للقضاء على تلك الظاهرة التي تتسبب في إزعاج المواطنين بشكل كبير.

وأضافت المصادر أن المواطنين يقومون بمساعدة الباعة الجائلين على التواجد داخل الخطين الأول والثاني للمترو، وذلك بسبب الشراء منهم خلال تواجدهم داخل قطارات المترو.

وقام الفريق كامل الوزير، وزير النقل بجولة تفقدية لميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال التجهيز والإعداد للتشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر على رصيف 55-62 بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقباله اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء عبدالقادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال تراكى إحدى سفن الخط الملاحى العالمي "CMA" والمحملة بالحاويات على رصيف المحطة الجديد، حيث شاهد الوزير أعمال التفريغ للحاويات من السفينة للرصيف باستخدام أوناش الرصيف الجديدة التي تم دخولها الخدمة هذا الشهر ومن ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، كما تمت متابعة عملية تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات إلى أماكن التخزين باستخدام أوناش الساحة الكهربائية، حيث تتم هذه العمليات تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديدة الذين تم تعيينهم وتدريبهم خلال الشهور السابقة، كما التقى وزير النقل  مع أطقم المحطة الجديدة الذين تم انضمامهم إليها وطالبهم بالاهتمام بالمحطة وبذل كافة الجهود لتكون انطلاقة المحطة نقطة تحول هائلة في هذا المجال خاصة أن وزارة النقل وفرت كافة الظروف الملائمة لهم للعمل لتكون المحطة على أعلى مستوى أداء في البحر المتوسط.

المترو المواطنون يساعدوا الباعة الجائلين على التواجد داخل القطارات الباعة الجائلين على التواجد داخل القطارات المواطنون يساعدوا الباعة الجائلين على التواجد داخل القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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