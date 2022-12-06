قافلة سكانية شاملة بقرية يوسف كمال بمركز شبراخيت بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، برئاسة اللواء عماد الدكرورى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، قافلة سكانية شاملة بمضيفة المسجد الكبير لقرية يوسف كمال التابعة لمجلس قرية محلة بشر، بالتنسيق مع وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بحضور واشراف كل من منى حويك نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وجمعة قنديل رئيس مجلس قرية محلة بشر، وعادل عبدالله من الرقابة التموينية بشبراخيت وبمشاركة إدارة أوقاف شبراخيت أيضًا.

وأكد اللواء عماد الدكرورى أنه تم خلال القافلة تقديم الخدمات الصحية لـ 450 شخصًا، وقامت إدارة التموين والتجارة الداخلية بتذويد القافلة بـ 2 سيارة أسطوانات غاز، و500 أسطوانة بسعر المستودع، والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين عن نظام بطاقات التموين والتحديث الحالي والدعم الموجود، وكذلك من تم استبعادهم نتيجة مخالفات البناء خلال 2022 .

كما قامت مديرية الطب البيطرى بتجريع 400 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، ورش 600 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية منها 100 أبقار و100 جاموس و400 أغنام ودواب، وتم نشر توعية بين المواطنين عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وأهمية التأمين على الحيوان، من خلال صندوق التأمين على الماشية، وأهمية تطوير مراكز تجميع الألبان، وكذلك نشر الوعي عن المشكلة السكانية وتنظيم الأسره والتربية السليمة، وآثارها على التنمية، والآثار السلبية للزواج المبكر على صحة الأم والجنين، وكذلك الآثار الاجتماعية والنفسية لكلا الزوجين، وتم التأكيد على تضافر الجهود من أجل النهوض بالمجتمع.