أقوال المجنى عليهم فى اتهام طالب بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائرى دار السلام

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام طالب بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائري دار السلام في القضية رقم 7116 لسنة 2022 جنایات دار السلام والمقيدة برقم 1200 لسنه 2022 كلي حلوان.

ونستعرض في هذا التقرير أقوال المجني عليهم حول الواقعة.

وجاء فى أقوال المجني عليهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنهم حال تواجدها علي جانب الطريق الدائري فوجئوا بالمتهم مستقلا سيارة بسرعة جنونية واصطدم بهم، مما نجم عنه إصابتهم الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، مؤكدين أنه فر هاربا عن الحادث ونكل عن مساعدتهم.

ونص قرار الإحالة - أن النيابة العامة تتهم "ك.ف" 23 سنة، طالب - محبوس لأنه في 28 يونيو، بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف القرار أن المتهم تسبب خطأ في إصابة 10 أشخاص بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق حال كونه متعاطيًا مخدرًا - محل وصف الاتهام السابق - إبان ارتكابه الحادث.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم قاد السيارة المار بيانها وهو تحت تأثير مخدر وترتب على ذلك إصابة المجني عليهم المار ذكرهم بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.