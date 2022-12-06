الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقوال المجنى عليهم فى اتهام طالب بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائرى دار السلام

سجن
سجن

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام طالب بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائري دار السلام  في القضية رقم 7116 لسنة 2022 جنایات دار السلام والمقيدة برقم 1200 لسنه 2022 كلي حلوان.

 

ونستعرض في هذا التقرير أقوال المجني عليهم  حول الواقعة.

 

وجاء فى أقوال المجني عليهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنهم حال تواجدها علي جانب الطريق الدائري فوجئوا بالمتهم مستقلا سيارة بسرعة جنونية واصطدم بهم، مما نجم عنه إصابتهم الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، مؤكدين أنه فر هاربا عن الحادث ونكل عن مساعدتهم.

 

ونص قرار الإحالة - أن النيابة العامة تتهم "ك.ف" 23 سنة، طالب - محبوس لأنه في 28 يونيو، بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

وأضاف القرار أن المتهم تسبب خطأ في إصابة 10 أشخاص بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق حال كونه متعاطيًا مخدرًا - محل وصف الاتهام السابق - إبان ارتكابه الحادث.

 

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم قاد السيارة المار بيانها وهو تحت تأثير مخدر وترتب على ذلك إصابة المجني عليهم المار ذكرهم بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

طالب دهس 10 أشخاص اصابتهم سيارتة دائري دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

الأكثر قراءة

تونس تعلن إحباط 16 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 543 مهاجرا

جنوب أفريقيا.. الحزب الحاكم سيصوت ضد تبنى البرلمان قرار عزل الرئيس

أقوال المجنى عليهم فى اتهام طالب بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائرى دار السلام

وفاء السيد: «حسن ومرقص» ترك بصمة كبيرة لدى الجمهور

نائب محافظ الوادى الجديد تشارك بفعاليات معرض «فوود أفريكا»

استشارى قلب: الحزن يؤدى للوفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطني.. الطريق الثالث

مؤمن المحمدي

طريق جرة

منى رجب

جشع بعض التجار.. والتلاعب بالأسعار

عبدالوهاب داود

ماذا تراقب الكاميرات فى «أتيليه القاهرة»؟

ماجد حبته

محور التعمير.. والتنمية

محمد رفعت

رموز.. وجنائز!

أحمد الصغير

عفوًا.. فالآن مصر وحدها هى مَن تكتب التاريخ فى هذه المنطقة من العالم

محمود خليل

بلال.. المؤذن

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تحولها من الأمن الداخلى إلى الأمن القومى: ما الذى سيتغير فى الوزارة الإسرائيلية؟

قرار متأخر.. افتتاح سفارة أذربيجان فى إسرائيل.. الأسباب والتداعيات

الانتقام والرد.. الجيش الإسرائيلى يقصف مواقع لحركة حماس.. هل التصعيد قريب؟