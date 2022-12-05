الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى الراحل مفيد فوزى «صور»

عزاء مفيد فوزي
عزاء مفيد فوزي

حرص عدد من الفنانين والفنانات على تأدية واجب العزاء في الكاتب الراحل مفيد فوزى بكنيسة المرعشلي بالزمالك.

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وكان من أبرز الحضور الفنان هاني رمزي والفنانة إلهام شاهين والفنانة هبة مجدي والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة صفية العمري، والفنان أكرم حسني، والإعلامي طارق علام والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت.

كان الكاتب الكبير مفيد فوزي، توفي صباح أمس الأحد، في أحد المستشفيات الخاصة بعد رحلة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 89 عامًا.

نبذة عن الراحل مفيد فوزى 
يذكر أن الراحل مفيد فوزى ولد في محافظة بنى سويف 19 يونيو عام 1933، تخرج في كلية الآداب– جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م، والده فوزي سعد موظف بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر.

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وتزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968م، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

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وتتلمذ على يد رائد الاستنارة أحمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي بمجلة صباح الخير، أثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، ولقب بـ"المحاور الشجاع"، وقدم عددًا من الحوارات الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية.

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وعمل بعدد من المؤسسات الصحفية منها مجلة الإذاعة وأخبار اليوم وروزاليوسف وصباح الخير والمصري اليوم والعالم اليوم، تقلد العديد من المناصب، حيث تدرب في بداياته الصحفية بجريدة روزاليوسف، ثم عين محررًا بمجلة صباح الخير عام 1957م ثم رئيس تحرير مجلة «صباح الخير» لمدة 8 سنوات على التوالي.

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وساهم مفيد فوزي في إعداد الكثير من البرامج الإذاعية أهمها «فوازير رمضان» مع آمال فهمي لمدة 10 سنوات و«أوافق أمتنع» تقديم سناء منصور وبرنامج «فنجان شاي» تقديم سامية صادق.

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العزاء مفيد فوزي هانى رمزى الفنانين والفنانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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