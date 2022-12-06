تكلف الدولة مبالغ طائلة.. تصريحات الرئيس عن تعديات الطرق وجسور المحاور

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه محور التعمير بالإسكندرية، الإثنين، كلمة للمصريين بشأن تكلفة إصلاح التعديات الموجودة على جسور المحاور والطرق وكُلفة إنشائها في تصريحات رصدتها في السطور التالية:

«لازم تخلوا بالكم منها انتو بتضروا نفسكم كده».

«الكل بيضر نفسه، لما بتتعدى على الطرق بتتسبب فى مشكلات ومفيش حد بيدفع من جيبه، دى فلوس مصر، ولازم نحافظ عليها وبدل ما أصرف مليار ولا 2 ألاقي نفسي صارف 6 مليار جنيه».

«المفروض منعملش كدة تاني، والمحافظين لازم يرفضوا أي تعدي يحدث على الجسور».

«لو مكنش حصل تعدي على حرم الطريق، كانت المحاور اتعملت بربع التكلفة، لكن إحنا اضطرينا نكمل الصحراوي عشان يخف الضغط على الزراعي ونسمح بالدلتا بالتنفس اللي هي أصلًا كثافتها السكانية عالية».

«التعديات على جسور المحاور والطرق تكلف الدولة مبالغ طائلة.. تخيلوا أنا بحمي جسر الترعة بالطريق، تخيلوا يا مصريين عشان نحمي الجسر ده والناس متبنيش عليه، دي أرض دولة، عشان أحمي الجسر أقول اعملوا طريق، اللي هو معناه أننا كدولة من كتر ما الأمور فكت مننا، فالمواطنين خلاص بقى بيبنوا عليه».

«على سبيل المثال، جسر المحمودية ده، لو المحور ده مكنش عليه أكتر من 2000 وحدة مخالفة، كان كلفنا ربع التكلفة فقط، دفعنا 700 مليون جنيه تعويض اجتماعي للناس، يعني رغم إنه مخالف ومش أرضه بس قلنا مينفعش نسيب الناس كده» .

«لو مكنش كل المخالفات موجودة، كان محور التعمير اتعمل بسهولة من سنتين فاتوا، لكن عشان الإجراءات كتير وأعوض الناس ونزيل ونعمل المحور، ده كلفنا وقت وفلوس».

«في مناطق مقدرناش نعمل فيها كدة، بسبب كثافة السكان العالية، احنا اضطرينا في بعض المناطق كثيفة السكان، نعمل كوبري يخدم الناس فقط».

محور التعمير بالإسكندرية

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، محور التعمير بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي حتى طريق "سيدي كرير- مطار برج العرب" بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان اليوم، أن محور التعمير الجديد يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، ويزيد من حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلى.

وأضاف أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة إضافية في تنفيذ استراتجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التي لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، ويعد ذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.