الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«محلية النواب»: محور أبو ذكرى نقلة نوعية ضخمة وإنجاز تاريخى غير المسبوق

النائبة أمل زكريا
النائبة أمل زكريا

ثمنت النائبة الدكتورة  أمل زكريا قطب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محور المشير فؤاد أبو ذكرى (التعمير سابقا) بالإسكندرية الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير / مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه، مؤكدة أن المحور بمثابة نقلة نوعية ضخمة وإنجاز تاريخى غير المسبوق، ومن شأنه أن يفتح آفاقًا تنموية جديدة لمنطقة غرب الإسكندرية بكاملها ويزيد من حيزها العمراني، كما يعد شرياناً تنموياً حيوياً لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

وقالت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت له رؤية مستقبلية للأزمات التي تشهدها الدولة، والتي تأتي في مقدمتها التنمية والبناء والتعمير، فوضع الرئيس العلاج المناسب لتلك الأزمات والتي جاءت في مقدمتها الطرق والمواصلات والكهرباء والعشوائيات والإصلاح الاقتصادي، وبالتالي افتتاح مثل هذه المشروعات القومية العملاقة تعني النمو والتطور نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت نائبة مستقبل وطن، أن محور التعمير يأتي كخطوة جديدة اضافية فى تنفيذ استراتيجية الدولة في إنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، تلك المحاور التى لم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة بالنسبة للمواطن.

كما وجهت تحية شكر وتقدير للرئيس السيسي الذى غير وجه حياة في مصر، كما يحلم ويتمناها المصريين، كما وجهت التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الـذي يُثبـت كـل يوم حبه وإخلاصه لوطنه حفظ الله مصر، وأدام أمنها واستقرارها ونموها، وجعلها حصن سلم وأمن لأمتها العربية والإسلامية وقارتها الإفريقية.

وافتتح الرئيس السيسى، اليوم الإثنين، محور التعمير بالإسكندرية، بطول 35 كيلومترا، من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، حتى طريق سيدى كرير مطار برج العرب، بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

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