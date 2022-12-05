الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة والآثار يصدر قرارا بتعيين مساعد للوزير للشئون الاقتصادية

محمد فهمي
محمد فهمي

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين قراراً وزارياً بتعيين محمد فهمي للعمل مساعداً للوزير للشئون الاقتصادية، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة، سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

يذكر أن  محمد فهمي حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة من جامعة عين شمس، وعلى درجة الماجستير في الاستثمار في الأوراق المالية والخدمات المصرفية الدولية من جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة، وبرنامج تقييم وإدارة الاستثمار من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتمتع «فهمي» بخبرة عملية ممتدة لأكثر من 30 سنة في شركات وبنوك مصرية وعالمية، فقد عمل بمجال بنوك الاستثمار والتمويل كمتخصص في إدارة عمليات الاستحواذ والاندماج (M&A) في عدد من البنوك المصرية والدولية، وكذلك عمل بمجال الاستثمار المباشر في إحدى كبرى الشركات في المملكة العربية السعودية والمعروفة بنشاط الاستثمار في شركات عالمية كبيرة،  حيث تقلد منصب المدير التنفيذي للشئون المالية CFO بالشركة لعدة سنوات، ثم منصب المدير التنفيذي للاستثمارات بها حيث قاد عمليات الاستحواذ في شركات عالمية في قطاعات مختلفة.

يذكر أن محمد فهمي عمل في مجال التطوير العقاري في عدد من الشركات المصرية المعروفة والعاملة في هذا المجال حيث تقلد بإحداهما منصب المدير التنفيذي للشئون المالية، وتدرج ليصل إلى منصب المدير التنفيذي للعمليات بها، وكذلك عمل كعضو منتدب لإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى تقلده منصب عضو مجلس إدارة في عدة شركات مصرية وعربية كبرى، وإحدى الشركات الدولية العاملة في مجال النقل المُستخدمة التكنولوجيا.
 

وزير السياحة والآثار وزارة السياحة مساعدا للوزير للشئون الاقتصادية الأوراق المالية جامعة هارفارد

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