الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انقطاع الماء والكهرباء فى عدة مدن أوكرانية جراء ضربات روسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الأوكرانية، أن ضربات روسية على البلاد، اليوم الإثنين، أدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه من جديد في عدة مدن في أنحاء البلاد.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كريفيي ريج، في وسط أوكرانيا، إن "الكهرباء مقطوعة عن جزء من المدينة، والعديد من أجهزة التدفئة ومحطات الضخ متوقفة عن العمل".

وأُبلغ عن انقطاع المياه في ميناء أوديسا الرئيسي في الجنوب، وعن  انقطاع الكهرباء عن جزء من مدينة سومي في الشمال الشرقي.

كما انقطعت الكهرباء في ميكولاييف في الجنوب، حسب رئيس بلديتها أولكسندر سينكيفيتش.

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا الإثنين مع سقوط صواريخ روسية في جنوب البلاد فيما تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من تدمير صواريخ أخرى، وفقًا للسلطات المحلية والإقليمية.

وأشار أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا في الجنوب إلى أن ما لا يقل عن "شخصين قتلا وآخرين جرحا" بعد أن أصابت الصواريخ منازل في قرية نوفوسوفيتشفا.
 

هجوم مكثف مرتقب

وكانت ناتاليا جومينيوك، المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، كشفت أمس الأحد، عن أن روسيا تستعد "لهجوم مكثف" على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.

وقالت جومينيوك، في حديث للقناة 24 الأوكرانية، إن "مهمة الروس هي الإرهاب".

وحول الهجوم المحتمل، أوضحت المسئولة الأوكرانية أن "القوات الروسية تحضر لهجوم مكثف، ومن الممكن وقوعه في أي يوم.. ونعلم أن العدو لا يهمه إن كان الهجوم ليلًا أو نهارًا".

وتتخذ السلطات الأوكرانية الإجراءات الاحترازية اللازمة، حسب جومينيوك.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود أفعال دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

السلطات الأوكرانية ضربات روسية انقطاع المياه انقطاع الكهرباء ميناء أوديسا منطقة زابوريجيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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