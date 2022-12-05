الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألمانى يقترح تغيير آلية التصويت فى الاتحاد الأوروبى بإلغاء الفيتو

المستشار الالماني
المستشار الالماني

اقترح المستشار الألماني، أولاف شولتز، اليوم الاثنين، تغيير آلية التصويت في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الفيتو، وفق شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال المستشار الألماني، في وقت سابق، إن أوروبا تحتاج إلى نهج متكامل لبناء قدراتها الدفاعية، مشيرا إلى أنه يجب أن نتجنب تقسيم العالم إلى كتل على غرار الحرب الباردة.

وحذر المستشار الألماني من اندلاع حرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل، ودعا إلى بذل كل الجهود لبناء شراكات جديدة، وذلك في مقال رأي نشرته مجلة «فورين أفيرز»، وفقا لوكالة «رويترز».

وكتب "شولتز" في المقال أن الغرب يجب أن يدافع عن القيم الديمقراطية ويحمي المجتمعات المفتوحة، لكن يجب علينا أيضًا تجنب إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل، مضيفا: «هذا يعني بذل كل جهد لبناء شراكات جديدة بطريقة براغماتية ودون غموض أيديولوجي».

وأشار "شولتز" إلى الصين وروسيا على وجه الخصوص باعتبارهما دولتين تشكلان تهديدًا لعالم متعدد الأقطاب، الأمر الذي يتطلب وحدة أوروبية وعابرة للأطلسي أقوى للتغلب عليهما.

وكتب أن الشراكة عبر الأطلسي تظل حيوية لمواجهة التحديات التي يفرضها تهديد روسيا بشن هجمات محتملة على أراضي الحلفاء، في حين أن تحول الصين نحو العزلة ونهجها تجاه تايوان يتطلبان من أوروبا وأمريكا الشمالية تشكيل شراكات جديدة وأقوى مع دول حول العالم.

وأضاف: "الألمان عازمون على أن يصبحوا الضامن للأمن الأوروبي الذي يتوقعه حلفاؤنا، وأن نكون منشئين للجسور داخل الاتحاد الأوروبي، ومدافعين عن حلول متعددة الأطراف للمشاكل العالمية".

روسيا ​أوكرانيا المستشار المانيا فيتو

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