وزير التموين: افتتاح معرض «فوود أفريكا» يضيف لقطاع الصناعات الغذائية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن افتتاح المعرض، اليوم، يمثل قيمة كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، كما وجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين والمنظمين في المعرض.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب افتتاح فعاليات معرض «فوود أفريكا» في دورته السابعة أهمية التواجد في السوق بالمنتجات ذات الجودة العالية والسعر المناسب، مع ضرورة توجيه الدعوة من القائمين علي تنظيم المعرض للدول الإفريقية لزيارة أجنحة وأقسام المعرض المختلفة للتعريف بالمنتج المصري وزيادة الفرص التصديرية لما للمعارض من أهمية خاصة لأنها تمثل تجمعا متميزا خاصة في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية مع أهمية تطوير كافة الكيانات والقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المصيلحي أن افتتاح الدورة السابعة للمعرض يشمل تواجد 3 قاعات كبيرة بها أكثر من 700 شركة وبمشاركة 32 دولة وهو ما يعكس أهمية الدعم والتعاون الحقيقي بين غرفة الصناعات الغذائية، ومجلس الحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

كما أكد هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية شهد تطوراً كبيراً خلال الـ 25 عاماً الماضية، حيث استطاع تلبية احتياجات السوق المصرية من المنتجات الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكداً أن أحد أهداف هذا المعرض هو تشجيع الشركات على التصدير ليس فقط للسوق الإفريقية وإنما لكافة الأسواق التصديرية.

وأشار إلى أن دعوة الشركات والمستثمرين الدوليين للمشاركة في المعرض ليس بهدف التصدير لمصر وإنما الاستثمار في مصر، خاصة في ظل المزايا التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي والحوافز الاستثمارية التي تتم إتاحتها للمستثمرين، منوهاً إلى أنه مع صدور وثيقة ملكية الدولة فإن هذا الأمر يزيد من تمكين القطاع الخاص وزيادة قوته كلاعب رئيسي في منظومة الاقتصاد المصري.

من جانبه، قال عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن هناك تعاونا مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، من أجل حل مشكلة الشحن البحري للمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة التعاون مع مجموعة إيطالية لنقل المحاصيل الزراعية سريعة التلف لتصل إلى اوروبا في خلال 5 أيام.

وأوضح أن مشكلة النقل البحري تعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع، ومع حلها سيتم تسهيل عمليات التصدير وزيادة صادرات القطاع.

وأشار الدمرداش إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية شهدت نموا بنسبة 13% خلال الموسم التصديري المنتهي في أغسطس، حيث سجلت نحو 2,7 مليار دولار من خلال تصدير 4,3 مليون طن، مؤكدا أن ذلك يعد إنجازا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم.

ولفت إلى أن مصر تصدر حاصلات زراعية إلى 120 دولة وذلك بنحو 95 محصولا، منوها بأن كل القطاعات تستهدف تحقيق معدل نمو خاصة في ظل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الصادرات من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار.

ونوه الدمرداش بأن صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تخطت 6 مليارات دولار، وكان من المتوقع تخطيها 7,7 مليار دولار، ولكن في ظل التحديات والعوائق لم يتم الوصول لذلك.

وذكر أن استراتيجية المجلس هى إعادة هيكلة الحاصلات الزراعية من خلال دخول أصناف ذات قيمة تنافسية عالية، منوها بأن صادرات العنب زادت من 120 مليون دولار إلى 250 مليون دولار مع إضافة الأصناف الجديدة.

وأضاف الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب أن وجود مصر في القارة الإفريقية يعطي ميزة تنافسية للمنتج المصري، خاصة أن السوق الإفريقية لديها نحو 1.4 مليار نسمة.

وأشار إلى أن التصدير لإفريقيا يواجه العديد من الصعوبات، منوها إلى أن إفريقيا عانت كثيرا خلال الفترة الماضية نتيجة أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد.

من جانبه، قال طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إن الهيئة تركز خلال الفترة المقبلة على قطاع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم سواء في رأس المال أو غيره.

وقال إننا نحاول جذب هذه القطاعات، حيث تأمل الهيئة في الوصول الى أكبر قدر من الكيانات المتوسطة والكبيرة.

وأشار إلى نجاح الهيئة في وضع آلية تشريعية، حيث تأخذ منحى جديدا، حيث تستهدف أن نكون لاعبا إقليميا في منظومات سلامة الغذاء.