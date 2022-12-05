رابط موقع وزارة الصحة لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

خصصت وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، حيث وضعت الدولة اهتمام كبير لهذه الفئة التي عانت من التهميش لسنوات طويلة.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تنفيذ بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تقدم ذوي الهمم للحصول عليها في مرحلتها الثانية خلال هذه الفترة بعد نجاح إصدار الآلاف منها في النسخة الاولى منذ عدة سنوات.

ووفرت وزارة الصحة رابط خاص يمكنهم من تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، وموقع حجز كشف طبي وأيضًا الاستعلام عن موعد الكشف الطبي وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات الحصول عليها بالتفصيل.

تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة عبر الرابط الخاص بها من هنا.

وطالبت كل الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من تسجيل الطلب من خلال رابط البوابة السابق وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية ، و بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة، بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به.

ولابد من الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية ، وفي حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال ايقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل التي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك، بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.

رابط بوابة وزارة الصحة

وتتيح وزارة الصحة والسكان رابط حجز موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وأيضًا رابط تعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف الطبي و حجز موعد استكمال الأوراق وتعديلها والاستعلام وكل هذه الخدمات من خلال هذا الرابط هنا ، وبعد الدخول عليهم قم باختيار الطلب الذي تريده بالضغط عليه ثم اتباع الخطوات التي تظهر أمامك على الشاشة والتأ:د من ملأ البيانات كاملة وبصورة صحيحة.