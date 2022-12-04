الأحد 04 ديسمبر 2022
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paper الدستور الورقي
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الاشتراك في المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يستطيع المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة تقديم شكاوى عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي إذا حدث لهم أى عطل أثناء إصدار فيزا تكافل وكرامة أو أثناء صرف المعاش، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابط تقديم شكوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم وهو ما تعرضه “الدستور” بالتفصيل في التقرير التالي.

تقديم شكاوى تكافل وكرامة

يستطيع المواطنون المستفيدون من معاش تكافل وكرامة تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم من خلال الرابط الإلكتروني الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من المعاش أو من  خلال الدخول على رابط تقديم شكاوى معاش تكافل وكرامة أو الضغط على الرابط التالي هنا.

تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2022 وشروط استمرار الاستحقاق

 ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم والضغط على زر تقديم شكاوى، ومن خلال نفس الرابط يستطيع المستفيدون من تكافل وكرامة الاستعلام عن المعاش.

استعلام فيزا تكافل وكرامة 

ويستطيع المستفيدون من تكافل وكرامة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، والضغط على برنامج تكافل وكرامة، أو اضغط على الرابط التالي هنا.

 واختيار تبويب «استعلم عن نتيجتك»، ثم إدخال رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك ثم المتابعة.

الاشتراك في تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة وذلك من خلال  التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة وهي :

  1. صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  2. صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  3. صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  4. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  5. قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  6. كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.
  7. صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  8. صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  9. صورة اقرار الوصاية للأيتام.
  10. صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.
txt

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

 

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وائل لطفي

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