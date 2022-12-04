رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي وكيفية الاشتراك في المعاش

يستطيع المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة تقديم شكاوى عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي إذا حدث لهم أى عطل أثناء إصدار فيزا تكافل وكرامة أو أثناء صرف المعاش، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابط تقديم شكوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم وهو ما تعرضه “الدستور” بالتفصيل في التقرير التالي.

تقديم شكاوى تكافل وكرامة

يستطيع المواطنون المستفيدون من معاش تكافل وكرامة تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم من خلال الرابط الإلكتروني الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من المعاش أو من خلال الدخول على رابط تقديم شكاوى معاش تكافل وكرامة أو الضغط على الرابط التالي هنا.

ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم والضغط على زر تقديم شكاوى، ومن خلال نفس الرابط يستطيع المستفيدون من تكافل وكرامة الاستعلام عن المعاش.

استعلام فيزا تكافل وكرامة

ويستطيع المستفيدون من تكافل وكرامة الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، والضغط على برنامج تكافل وكرامة، أو اضغط على الرابط التالي هنا.

واختيار تبويب «استعلم عن نتيجتك»، ثم إدخال رقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك ثم المتابعة.

الاشتراك في تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة وذلك من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة وهي :