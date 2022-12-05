الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

باسل الحيني: إجمالي محفظة المجموعة في البورصة المصرية تتخطى 10 مليارات جنيه

باسل الحيني
باسل الحيني

قال باسل الحيني؛ العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن إجمالي محفظة المجموعة في البورصة المصرية تتخطى 10 مليارات جنيه.

وأضاف خلال حديثه بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS 2022 الذي يعقد  في دورته 8، أن 3 مليارات جنيه من الـ10 تحت يد مديرين خارجيين.

وأشار الحيني، إلى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين توسعت في استثماراتها المباشرة من خلال البورصة المصرية، وأدوات الدخل الثابت.

واستطرد بأنه قد تم اقتطاع جزء من المساهمات المتداولة للتداول بالبورصة المصرية، وأسهمت مجموعة مصر القابضة للتأمين فيها من خلال مجموعة من المحافظ الخارجية التي يديرها «مديرون محترمون».

وأطلقت شركة مصر للتأمين إحدى شركات مجموعة مصر القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام “الموبايل أبلكيشن” الخاص بإصدار وثيقتى تأمين “السيارات” و”حياة كريمة” بالتعاون مع شركة “إيجي إنشورتيك” للتطبيقات الإلكترونية وخدمات “السوفت وير”.

وأكد باسل الحيني رئيس مصر القابضة للتأمين، أن إطلاق “الموبايل أبلكيشن” يعزز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة لتطوير أنشطتها وتقديم أفضل الحلول المبتكرة في مصر والاستفادة من التطور التكنولوجي للوصول للعملاء بشكل أسرع وتحسين آلية التعامل معهم.

وأضاف أن ذلك يتوافق كليا مع سعي المجموعة لتحديث الخدمات التأمينية بإيجاد طرق تسويقية سريعة وفتح قنوات اتصال متعددة مع العملاء ضمن تنفيذ أكبر خطة للتحول الرقمي في تاريخها.

وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن هذه الخطوة الاستراتيجية مع “إيجي إنشورتيك” ستقود مسيرة التحول الرقمي؛ وتساعد على توفير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية لتقديم تجربة رقمية استباقية للعملاء وميكنة كامل العملية التأمينية.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الشركة لميكنة جميع الفروع الخاصة بالأفراد مثل تأمين السيارات والحوادث الشخصية (حياة كريمة) بهدف توفير الخدمة التأمينية لشريحة كبيرة من عملاء الشركة بأسرع وقت وأقل إجراءات.

وأشار إلى أنه يمكن للعميل اتخاذ جميع خطوات إصدار وثيقة تأمين السيارات وحساب القسط واختيار وقت ومكان المعاينة والدفع “online” عن طريق العديد من شركائنا من شركات الدفع الإلكتروني، وكذلك إصدار وثيقة تأمين “حياة كريمة” التى توفر للعملاء العديد من المزايا والتغطيات مقابل قسط سنوي 75 جنيها من خلال التطبيق بأبسط الخطوات والإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع من فروع الشركة.

البورصة المصرية الحلول المبتكرة القابضة للتأمين شركة مصر للتأمين قطاع الأعمال العام قطاع الاعمال للتحول الرقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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