الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب التموين بالاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق لمنع جشع التجار

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

طالب النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار لمواجهة حالة ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه ، فى ضوء تكليفات السيد الرئيس بضرورة ضبط الأسواق.

واشاد النائب عمرو عكاشة، بجهود وزارة التموين، ووزارة الداخلية، فى ضبط سيارة دقيق بلدي، تم تجميعهم لإعادة بيعهم فى السوق السوداء،وضبط 11 طن أرز شعير بالمخالفة للقرارات التموينية، موضحا ان الحملات التموينية المستمرة تؤكد أن الاسواق بحاجة إلى متابعة مستمرة، وأن جهود الوزارة لضبط الاسواق جهود نثمنها ونطالب بالمزيد منها  حتى تلبى طلبات المواطنين، مشيرا إلى أهمية التواجد بكثافة فى الشارع ومتابعة التجارلمنع رفع الأسعار واحتكار السلع.

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وأوضح النائب عمرو عكاشة، أن الحملات التموينية على الأسواق والمخابز تساعد  على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، موضحا أن تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية دور وزارة للتموين، ووزارة الداخلية فى ضبط الاسواق، مطالبا بضرورة الضرب بيد من حديد لمن يستغل الازمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد واستغلالها لصالحه طمعا فى أرباح ومكاسب لا يستحقها.

وفي وقت سابق قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأرز موجود في السوق، وتم الضخ بشكل كبير في جميع المجمعات الاستهلاكية، موضحا أنه تم توجيه شركات القابضة بزيادة ضخ كميات الأرز بسعر 10 جنيهات ونصف فى المجمعات الاستهلاكية

ولفت رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أنه تم تشكيل لجان تفتيش بكل مديريات التموين لتشديد الرقابة على تداول الأرز، موضحا أنه تم توجيه إنذارات للمضارب التي لم تكن تتعاقد مع وزارة التموين للتعاقد مع الوزارة خلال 48 ساعة.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن 90 % من المضارب متعاقدة مع وزارة التموين وتم توجيه تعليمات بسرعة ضرب الكمية الخاصة بهم وإرسالها لوزارة التموين لطرحها فى الأسواق.

السوق السوداء السلع الغذائية تكثيف الحملات الرقابية علي المصيلحي وزير التموين والتجارة قانون مكافحة المخدرات

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وائل لطفي

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