رئيس النواب يحيل تعديلات قانون مكافحة المخدرات إلى اللجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، بديلا عن السابق وروده بتاريخ 31/10/2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس المجلس، مشروع قـانون مقدم من النائبة حنان عبد المنعم عوض و"60" نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.