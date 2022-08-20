الحملات التموينية تضبط أطنانا من المواد البترولية والسلع الغذائية.. فيديو

نظمت الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات موسعة لضبط كافة الجرائم التموينية والغش التجارى بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 31 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (13664 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1،844،640 مليون جنيه) وضبط (32) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (679656 لتر).

وضبط 11298 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (2533٫211) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (296) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (681،729 طن - 459650 عبوة غذائية – 128 قطعة).

وكذا ضبط (73) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (73،83 طن "أرز – سكر" – 10000 لتر "زيت طعام" – 14164 عبوة سلع غذائية متنوعة – 5 قطع "ميزان وماكينة صرف").

وضبط 8 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية.. بمضبوطات بلغت (42،614 طن)، 2778 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (520،747 طن – 4210 عبوة – 36865 قطعة)، و185 قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها (327،11 طن – 689656 لتر – 4863 عبوة - 29629قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.