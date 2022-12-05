في بيان رسمي.. السعودية المرشح الوحيد لاستضافة أمم آسيا 2027 بعد انسحاب الهند

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أن تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الهندي، يفيد بسحب عرضه لاستضافة كأس الأمم الآسيوية 2027، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلنت القائمة المختصرة للطلبات المقدمة لاستضافة كأس أمم آسيا 2027، والتي شملت ملفي الهند والسعودية، وذلك خلال اجتماعها في 17 أكتوبر 2022.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه بعد سحب الهند، عرض استضافتها للبطولة، سيكون عرض الاتحاد السعودي لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا لعام 2027، هو العرض الوحيد المقدم إلى الكونجرس الثالث والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم للنظر فيه.



ومن المقرر، أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الدولة الفائزة بشرف استضافة كأس الأمم الآسيوية 2027، في اجتماعها المقرر عقده بالعاصمة البحرينية المنامة، في فبراير عام 2023.

وكانت السعودية وقطر تتنافسان على احتضان كأس أمم آسيا 2027، قبل أن تفوز الأخيرة بشرف استضافة نسخة عام 2023، بعد اعتذار الصين وذلك عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عقد يوم السابع عشر من أكتوبر الماضي بكوالامبور.

وسحب الاتحادين الأوزبكي والإيراني رسميًا عروضهما لاستضافة كأس آسيا 2027، وذلك في 14 ديسمبر 2020، و 13 أكتوبر 2022 على التوالي.



ولم يسبق للسعودية – التي أحرزت اللقب القاري ثلاث مرات من قبل – أن استضافت كأس أمم آسيا من قبل.

ومن المقرر، أن يعلن الاتحاد الآسيوي خلال الفترة المقبلة، عن الموعد النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2023 التي ستستضيفها قطر.

وتأهل 24 منتخبًا إلى نهائيات نسخة عام 2023، وهم: قطر (الدولة المضيفة)، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية، العراق، الإمارات، عمان، الصين، سوريا، فيتنام، لبنان، أوزبكستان، الأردن، البحرين، فلسطين، قيرغزستان، الهند، طاجيكستان، تايلاند، هونج كونج، ماليزيا، إندونيسيا.

