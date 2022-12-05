الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 41.3% انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2022، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.44 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 4.15 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 41.3٪.

وأظهرت بيانات النشرة عدد من المؤشرات حول الصادرات، إذ ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 11.6٪ حيث بلغت 4.11 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 3.68 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى زيادة  قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: ( الغاز الطبيعي المسال بنسبة 671.7 ٪، أسمدة بنسبة 15.1 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 9.2%، لـدائن بأشكالهـا الأولية بنسبة 3.9 ٪).

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 29.3٪، البترول الخام بنسبـة 47.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 22.6 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.5٪). 

كما أظهرت بيانات النشرة عدد من المؤشرات حول الواردات، إذ انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.4٪، حيـث بلغت 6.55 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 7.83 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا:  
( قمح بنسبـة 2.6%، لدائن بأشكالهـا الأولية بنسبة 0.1%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة  3.8٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 35.4%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: ( منتجات بترول بنسبة 84.6 ٪، الغاز الطبيعى بنسبـة 69.0 ٪، ألبان ومنتجاتها بنسبة 3.7%، خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 21.2 %).

الاحصاء التجارة الخارجية الصادرات السلع الواردات الغاز الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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