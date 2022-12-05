الإثنين 05 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا الشربيني تنتهي من تصوير دورها في حكاية «لو بعد حين»

دينا الشربيني
دينا الشربيني

انتهت الفنانة دينا الشربيني من تصوير دورها بالكامل في حكاية "لو بعد حين"، ضمن مسلسل حدث بالفعل  والذي تشاركها فيه البطولة كلا من شيرين رضا، وإسلام حافظ، وبسنت حاتم. 

ودخل المخرج هشام الرشيدي معسكرا مغلقا للانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بحلقات الحكاية، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر يناير المقبل ضمن منافسات موسم الشتاء.

 ويتضمن العمل 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تلفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

والمسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

- الاستعداد لتصوير "كامل العدد"

من جهة أخرى تستعد الفنانة دينا الشربيني لتصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "كامل العدد"، وذلك بعد أن انتهى فريق عمل المسلسل من جميع التحضيرات الخاصة بالعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023. 

والمسلسل مكون من 15 حلقة، وعلمت "الدستور" أن الشركة المنتجة للعمل انتهت من أعمال الكاستينج بشكل كامل للأبطال والوجوه الجديدة المقرر أن تنضم إلى أسرة المسلسل للتعاقد معهم بشكل رسمي. 

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تجمع بين دينا الشربيني وشريف سلامة، ولكن في بداية تعارفهما سيكون بينهم خلاف، ولكن سرعان ما تتحول هذه العلاقة إلى حب، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني لو بعد حين حكاية لو بعد حين مسلسل حدث بالفعل

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وائل لطفي

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