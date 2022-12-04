الإثنين 05 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أرسين فينجر: فيفا لم يقر بعد نظام المجموعات في كأس العالم 2026

فينجر
فينجر

قال أرسين فينجر، رئيس لجنة تطوير الكرة العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن نسخة عام 2026 من كأس العالم قد لا تتضمن بالضرورة إقامتها بوجود ثلاث فرق في كل مجموعة مثلما أثير.

وفي يناير عام 2017، صوت مجلس الفيفا على زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48، وتم الاتفاق على العمل بالنظام الجديد في البطولة المقبلة التي ستقام في أمريكا والمكسيك وكندا.

كان (فيفا) قد أعلن بشكل مبدئي أن البطولة ستتكون من 16 مجموعة، بحيث يتواجد ثلاثة فرق في كل مجموعة، ويتأهل أول فريقين لدور الـ32، لكن ذلك الاقتراح لاقى انتقادات عديدة.

وقال فينجر، اليوم الأحد: "هذا لم يتقرر بعد، إذا ما كانت 16 مجموعة بثلاث فرق أو 12 مجموعة بأربعة، أو جانبين من ست مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق مثل نظام البطولات التي يتم خوضها بمشاركة 24 فريقا".

وأضاف: "لن أكون قادرا على تقرير أمر مثل هذا، سيتم إقرار ذلك بواسطة مجلس الفيفا، وأعتقد أن ذلك سيحدث العام المقبل".

وذكرت تقارير أوائل الاسبوع الجاري، أن فيفا يدرس قرار إدخال ضربات الترجيح على مباريات دور المجموعات بنظام جديد، مع منح الفريق الفائز نقاط إضافية".

وتم الكشف عن 16 مدينة لاستضافة مباريات كأس العالم 2026 في وقت سابق من العام الجاري، حيث تنضم مدن فانكوفر وتورنتو وجوادالاخارا ومونتيري ومكسيكو سيتي إلى 11 مدينة أمريكية .

أرسن فينجر الفيفا كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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