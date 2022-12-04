ناقد: مفيد فوزي كان قريبًا من الفنانين واستفز ضيوفه لإخراج المعلومة

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن الإعلامي الكبير مفيد فوزي، كان مدرسة في حد ذاته لأنه كان ينتمي لمدرسة روز اليوسف، وصباح الخير، وكان دائمًا يجري خلف الخبر ومحققًا في استقصاء الخبر وكيف يصل له.

الجمهور العادي ارتبط بمفيد فوزي من خلال التلفزيون

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مفيد فوزي، بالنسبة للجمهور العادي ارتبط به من خلال الإعلام والتلفزيون تحديدًا، ودائمًا كان له أسلوب متفرد وفي يوم من الأيام الفنان عزب شو، كان يقلده وهو يقدم حديث المدينة.

وتابع، أنه كان يوصل المعلومة للمواطن بشكل بسيط جدًا وكان يفهمها حتى الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا ظل برنامج "حديث المدينة" لأكثر من 15 عامًا حتى وإن كان ضيفاً في البرنامج كان لابد أن يكون لديه معلومة.

وأكد أنه كان موجودًا في الوسط الفني وكان قريبًا من بعض الفنانين، وكانت شخصيته قريبة من المشاهير ولهذا كانوا يثقون فيه وكان يحاورهم بكل أدب ولكنه كان يستفز الشخص حتى يخرج منه معلومة، وهذا ماسيجعله يعيش لفترة طويلة لأن العظماء لا يرحلون.