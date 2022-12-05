أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

استقر سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ في الأسواق المصرية عقب عدة ارتفاعات متتالية شهدتها أسواق مواد البناء مؤخرا من أرض مصانع الإنتاج بفعل اضطرابات أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية واستيراد المواد الخام الداخلة في عملية الإنتاج بالإضافة إلى مصاريف التشغيل وأجور الأيدي العاملة.

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

يرصد موقع الدستور الإلكتروني سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ للقراء الراغبين في البناء أو أصحاب شركات التطوير العقاري والتشطيبات حيث يدخل سعر مواد البناء في المبلغ المخصص لهامش أرباحهم في ظل اضطراب سعر الدولار لكونه عملة الشراء العالمية.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة عز ٢٠٤١٧.٦٣ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة مصر ستيل ١٨٩٠٠ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة المراكبي ١٨٩٠٠ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة حلوان ١٨٩٠٠ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة الجيوشي ١٨٩٠٠ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة السويس ١٩١٠٠ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة المصريين ٢٠٤١٧.٦٣ جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح ١٥٥٠ جنيه للطن.



متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر ١٤٨٠ جنيه للطن.



متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا ١٣٤٠ جنيه للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس ١٣٧٠ جنيه للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي ١٣٥٠ جنيه للطن.



متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص ١٣٨٠ جنيه للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز ١٤٨٠ جنيه للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان ١٣٩٠ جنيه للطن.

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