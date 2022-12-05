الإثنين 05 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

استقر سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ في الأسواق المصرية عقب عدة ارتفاعات متتالية شهدتها أسواق مواد البناء مؤخرا من أرض مصانع الإنتاج بفعل اضطرابات أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية واستيراد المواد الخام الداخلة في عملية الإنتاج بالإضافة إلى مصاريف التشغيل وأجور الأيدي العاملة.

 

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 

يرصد موقع الدستور الإلكتروني سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢ للقراء الراغبين في البناء أو أصحاب شركات التطوير العقاري والتشطيبات حيث يدخل سعر مواد البناء في المبلغ المخصص لهامش أرباحهم في ظل اضطراب سعر الدولار لكونه عملة الشراء العالمية.

 

سعر طن الحديد اليوم الإثنين 

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة عز ٢٠٤١٧.٦٣ جنيه للطن.
متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة مصر ستيل ١٨٩٠٠ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة المراكبي ١٨٩٠٠ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة حلوان ١٨٩٠٠ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة الجيوشي ١٨٩٠٠ جنيه للطن.
متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة السويس ١٩١٠٠ جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من انتاج مصانع شركة المصريين ٢٠٤١٧.٦٣ جنيه للطن.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

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استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى بداية التعاملات الأسبوعية

 

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح ١٥٥٠ جنيه للطن.


متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر ١٤٨٠ جنيه للطن.


متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا ١٣٤٠ جنيه للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس ١٣٧٠ جنيه للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي  ١٣٥٠ جنيه للطن.

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غدًا.. بدء تطبيق سقف سعر النفط الروسى عند 60 دولارًا

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استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى بداية التعاملات الأسبوعية


متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص ١٣٨٠ جنيه للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز  ١٤٨٠ جنيه للطن.

متوسط سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان ١٣٩٠ جنيه للطن.

 

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تردد قناة الكأس القطرية عبر النايل سات 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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