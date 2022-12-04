مع أولى الساعات الصباحية يزداد التساؤل من قبل المقاولين وعمال البناء حول معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 عبر محرك جوجل العالمي، عقب زيادة الأسعار بمتوسط مبلغ 1200 جنيه في الطن الواحد خلال شهر ديسمير.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022

ويستعرض «الدستور» أسعار مواد البناء المتمثلة في الحديد والأسمنت اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022.

وأعلنت كافة مصانع حديد التسليح المحلية سعر بيع منتجاتها في شهر ديسمبر الحالي بمتوسط زيادة 1200 جنيه بالطن الواحد، مدفوعًا بقرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي، وصعود سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه.

أسعار الحديد اليوم الأحد

سعر حديد عز اليوم الأحد مسجلة 20450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وسجلت أسعار اليوم الأحد في منتجات السويس للصلب 20350 جنيهًا.

وسجلت منتجات اليوم بشاي للصلب 21205 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد اليوم في شهر ديسمبر

وسجل اليوم حديد الجيوشي للصلب 20300 جنيهًا.

وسجل حديد المصريين اليوم الأحد سعر 20350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحي اليوم بسعر 21100 جنيهًا للطن.

فيما سجل اليوم سعر حديد المراكبي 20330 جنيهًا للطن.

أسباب زيادة أسعار الحديد اليوم الأحد

وأوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة في الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، بتصريحات سابقة أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي، وذلك بتحرير سعر الصرف وصعود سعر الدولار اليوم في مقابل سعر الجنيه، وما سيتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الإنتاجية في المواد الخام وجميع مستلزمات الإنتاج المحلية وكافة مصروفات الطاقة والتشغيل.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم الأحد يسجل 1620 جنيهًا للطن.

طن أسمنت وادي النيل اليوم يصل سعره إلى 1610 جنيهات للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي اليوم 1720 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح عند 1650 جنيهًا.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1528 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1650 جنيهًا للطن.

سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن.

وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 3100 جنيه للطن.

فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 3000 جنيه.

وسعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» يسجل 1750 جنيهًا للطن.